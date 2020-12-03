«Роскосмос» оценил прибыль от контрактов с НАСА

"Какая была норма прибыли? Черт его знает. Вообще для контрактов такого уровня и 10-20 процентов уже очень неплохо. То есть речь идет о сумме в 400-800 миллионов долларов до уплаты налогов. Все равно немало. Правда, не стоит забывать, что это сумма за 16 лет, а значит, речь идет о 25-50 миллионах долларов в год, опять-таки до уплаты налогов. С точки зрения обывателя, суммы огромные, с точки зрения космонавтики — слезы, этого не хватит на один запуск ракеты-носителя "Союз", даже без учета полезной нагрузки", — говорится в письме в "Роскосмос", которое госкорпорация опубликовала в своем канале в Telegram.

"Увы, космос во всем мире — это очень и очень дорого", — подчеркивается в сообщении.

Так в "Роскосмосе" отреагировали на публикацию в Telegram-канале "Незыгарь", в которой задается вопрос о том, на что ушли полученные "Роскосмосом" с 2005 года средства от НАСА

"Откуда взялись эти 4 миллиарда долларов — это общая сумма контрактов, выполненных "Роскосмосом" для NASA, то есть это выручка, а никак не прибыль. На эту сумму "Роскосмос" оказывал NASA услуги по обучению астронавтов, созданию пилотируемых космических кораблей, скафандров, доставке астронавтов на орбиту МКС. И поверьте, норма прибыли у этих контрактов многократно проверялась специалистами из NASA и их внутренним аудитом. Возможности заказать у русских копеечную услугу, а заплатить миллионы долларов — просто не было", — отмечается в сообщении.