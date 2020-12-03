Китайский аппарат взял грунт с Луны и взлетел

Возвращаемая ступень китайской научной миссии «Чанъэ-5» взлетела с поверхности Луны с образцами собранного вещества. Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на сообщение Национального космического управления Китая. Как указано в сообщении, взлетная ступень поднялась на невысокую орбиту вокруг Луны на расстоянии 15 километров.

Незадолго до отлета миссии на посадочной ступени, которая осталась на поверхности спутника, был развернут красный национальный флаг Китая.

«Это первая в истоирии китаской космической истории попытка взлететь с небесного тела. Старт станет главным испытанием, в котором корабль будет полагаться только на автоматическое маневрирование без каких-либо команд с Земли», — отмечает журнал Aerospace Knowledge.

Ранее сообщалось, что в течение двух суток аппарат успешно занимался бурением и сбором в капсулу лунного грунта для доставки его на Землю. Теперь взлетная ступень должна автоматически состыковаться с орбитальным модулем, после чего капсула с грунтом отправится к Земле, где совершит посадку в районе Внутренняя Монголия в Китае.