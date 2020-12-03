Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»
«Глубже!» Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Китайский аппарат «Чанъэ-5» взлетел с Луны с образцами грунта 

Газета.Ru 9 минут назад
Китайский аппарат взял грунт с Луны и взлетел
Фото: Xinhua/Global Look Press via ZUMA Press
Возвращаемая ступень китайской научной миссии «Чанъэ-5» взлетела с поверхности Луны с образцами собранного вещества. Об этом сообщает издание Global Times со ссылкой на сообщение Национального космического управления Китая. Как указано в сообщении, взлетная ступень поднялась на невысокую орбиту вокруг Луны на расстоянии 15 километров.
Незадолго до отлета миссии на посадочной ступени, которая осталась на поверхности спутника, был развернут красный национальный флаг Китая.

«Это первая в истоирии китаской космической истории попытка взлететь с небесного тела. Старт станет главным испытанием, в котором корабль будет полагаться только на автоматическое маневрирование без каких-либо команд с Земли», — отмечает журнал Aerospace Knowledge.

Китайский аппарат «Чанъэ-5» успешно приземлился на Луну
Ранее сообщалось, что в течение двух суток аппарат успешно занимался бурением и сбором в капсулу лунного грунта для доставки его на Землю. Теперь взлетная ступень должна автоматически состыковаться с орбитальным модулем, после чего капсула с грунтом отправится к Земле, где совершит посадку в районе Внутренняя Монголия в Китае.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
Газета.Ru: последние новости
Врач назвал способ избавиться от последствий коронавируса Врач назвал способ избавиться от последствий коронавируса Биолог назвала снижение рождаемости из-за COVID-19 странным явлением Биолог назвала снижение рождаемости из-за COVID-19 странным явлением Вакцина США от коронавируса оказалась эффективна на 94,1% Вакцина США от коронавируса оказалась эффективна на 94,1%
Комментарии 1
Наука и техника , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
00:14
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение