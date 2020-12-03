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Ученые назвали наиболее частый источник заражения коронавирусом 

РИА Новости и ещё 1 2 часа назад
Определен наиболее частый источник заражения COVID-19
Фото: РИА Новости
Ученые выяснили, что заболевшие члены семьи являются самым частым источником заражения коронавирусом. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.
Специалисты из Китая проанализировали данные о 1178 пациентах и 15 648 их близких контактах в провинции Хунань, чтобы выявить наиболее распространенные пути передачи инфекции. Выяснилось, что риск заражения COVID-19 увеличивался в зависимости от продолжительности и близости социальных взаимодействий.
Так, реже всего люди заражались в медицинских учреждениях, где соблюдались защитные меры, далее следовали общественный транспорт и заведения общественного питания. Вероятность передачи вируса значительно возрастала при общении с широким кругом родственников и была самой высокой при проживании с заболевшим членом семьи.
Также ученые пришли к выводу, что каждый дополнительный день дома с заразившимся увеличивает риск передачи на 10 процентов.
При этом отмечается, что в рамках исследования рассматривались данные о заражении в разных местах и с разным количеством контактов, но в условиях введенного локдауна, когда члены одной семьи вынуждены были проводить больше времени вместе из-за самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Китай
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