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Стартует Международная конференция AI Journey 

Сергей Василенок 1 час назад
3-5 декабря проходит Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey), организованная Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями.
Участников ждут три дня увлекательных выступлений признанных мировых экспертов отрасли, представителей компаний-лидеров по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в различные сферы бизнеса и жизни.
Конференция AI Journey уже вошла в топ-3 подобных мероприятий в мире по числу участников. Число зарегистрированных участников превысило 20 тысяч человек из 87 стран.
Откроет конференцию президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Спикеры первого дня: Майкл Вулридж (Оксфордский университет), Майк Дэвис (Intel), Анимашри Анандкумар (NVIDIA), Лоренс ван дер Маатен (Facebook AI Research), Дмитрий Попов (Группа ЦРТ) и др.
Регистрация продолжается, она бесплатна и доступна на сайте конференции.
Наука и техника , Видео , Майк Дэвис , Герман Греф , Дмитрий Попов , Сбербанк России , Intel
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