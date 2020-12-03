Стартует Международная конференция AI Journey 

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3-5 декабря проходит Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey), организованная Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями.

Участников ждут три дня увлекательных выступлений признанных мировых экспертов отрасли, представителей компаний-лидеров по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в различные сферы бизнеса и жизни.

Конференция AI Journey уже вошла в топ-3 подобных мероприятий в мире по числу участников. Число зарегистрированных участников превысило 20 тысяч человек из 87 стран.