Стартует Международная конференция AI Journey 

3-5 декабря проходит Международная конференция по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey (AI Journey), организованная Сбербанком совместно с ведущими российскими и зарубежными компаниями.
Участников ждут три дня увлекательных выступлений признанных мировых экспертов отрасли, представителей компаний-лидеров по разработке и внедрению технологий искусственного интеллекта в различные сферы бизнеса и жизни.
Конференция AI Journey уже вошла в топ-3 подобных мероприятий в мире по числу участников. Число зарегистрированных участников превысило 20 тысяч человек из 87 стран.
Откроет конференцию президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Спикеры первого дня: Майкл Вулридж (Оксфордский университет), Майк Дэвис (Intel), Анимашри Анандкумар (NVIDIA), Лоренс ван дер Маатен (Facebook AI Research), Дмитрий Попов (Группа ЦРТ) и др.
Регистрация продолжается, она бесплатна и доступна на сайте конференции.