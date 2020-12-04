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Названы причины для смены защитной маски от коронавируса 

Профиль и ещё 7 38 минут назад
Из-за пандемии коронавируса, всем рекомендуют носить в общественных местах индивидуальные средства защиты, чтобы не заразиться и не заразить окружающих. Многие россияне отдают предпочтение многоразовым маскам из хлопка, так как это дешевле и более экологично. Однако эффективность этого средства защиты тоже не вечна. Эксперты рассказали, как понять, что маску пора выбрасывать.
Специалисты напоминают, что изделие необходимо обязательно стирать, перед тем как надеть, причем, желательно не класть его в машинку, а постирать руками. Отмечается, что маска рассчитана лишь на 30 стирок, пишет Huffington Post. Необходимо заменить ее, если на ней появляются дырки или если она износилась.

Также стоит выбросить маску, если ее резинки истончились или растянулись, — иначе она будет недостаточно плотно прилегать к лицу и пропускать вирус. Средство защиты лучше заменить, если на нем появились пятна, которые не отстирываются. Независимо от того, появились ли они от пролитого кофе или косметики, следует избавиться от устаревшего средства защиты, считают эксперты.

Как ранее писал «Профиль», представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис призвала носить маски не только в закрытых помещениях, но и на открытых пространствах. Сюда относятся места без достаточной вентиляции, а также хорошо проветриваемые пространства, где соблюдение дистанции хотя бы в один метр невозможно. Это же правило касается и многолюдных улиц.
Ekaterina O, [04.12.20 08:01]
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Комментарии 2
Наука и техника , Видео , ВОЗ
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