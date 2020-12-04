Также стоит выбросить маску, если ее резинки истончились или растянулись, — иначе она будет недостаточно плотно прилегать к лицу и пропускать вирус. Средство защиты лучше заменить, если на нем появились пятна, которые не отстирываются. Независимо от того, появились ли они от пролитого кофе или косметики, следует избавиться от устаревшего средства защиты, считают эксперты.