Маск предсказал, когда люди переселятся на Марс

Первый человек может долететь до Марса уже через шесть лет. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск

По словам Илона Маска, есть и другой, еще более позитивный, сценарий. В соответствии с ним первый человек окажется на Марсе и вовсе через четыре года, пишет ТАСС. Маск также напомнил, что его компания собирается отправить к Красной планете космический корабль через два года. Правда, на этом корабле пока не будет людей, он полетит без команды.

Ранее «Инвест-Форсайт» сообщал, что Маск уже делал заявления о переселении человечества в будущем на Марс. Земля, по его словам, перестанет быть пригодной для жизни.