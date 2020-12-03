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Илон Маск предсказал, когда люди переселятся на Марс 

Инвест-Форсайт 21 час назад
Маск предсказал, когда люди переселятся на Марс
Фото: Reuters
Первый человек может долететь до Марса уже через шесть лет. Об этом заявил американский бизнесмен Илон Маск.
По словам Илона Маска, есть и другой, еще более позитивный, сценарий. В соответствии с ним первый человек окажется на Марсе и вовсе через четыре года, пишет ТАСС. Маск также напомнил, что его компания собирается отправить к Красной планете космический корабль через два года. Правда, на этом корабле пока не будет людей, он полетит без команды.
Ранее «Инвест-Форсайт» сообщал, что Маск уже делал заявления о переселении человечества в будущем на Марс. Земля, по его словам, перестанет быть пригодной для жизни.
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Наука и техника , Наука , Илон Маск , ИТАР-ТАСС
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