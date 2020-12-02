Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Исследование: вакцина Moderna от COVID-19 усиливает иммунитет к инфекции на три месяца 

ТАСС и ещё 2 2 декабря 2020
Вакцина Moderna усиливает иммунитет на три месяца
Фото: Reuters
Применение разработанной американской компанией Moderna вакцины от нового коронавируса вызывает усиление иммунитета к инфекции не менее чем на три месяца. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг в медицинском журнале New England Journal of Medicine результаты исследований.
Их проводили специалисты Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, а также медики из ряда американских университетов. Они приводят данные об испытаниях препарата, в которых приняли участие 34 человека в возрасте от 18 до 71 года. Им ввели две дозы вакцины с интервалом 28 дней.
По словам исследователей, у испытуемых вырабатывалось большое количество антител, которое, "как и ожидалось, постепенно уменьшалось". Содержание антител "оставалось повышенным у всех участников в течение трех месяцев" после введения второй дозы вакцины.
Moderna в ноябре проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%.
Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн компании Moderna, $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.
Видео дня. Телефонные номера звезд шоу-бизнеса слили в Сеть
ТАСС: последние новости
РФПИ и компания Hetero произведут в Индии свыше 100 млн доз "Спутник V" РФПИ и компания Hetero произведут в Индии свыше 100 млн доз "Спутник V" В Крыму из-за засухи продолжают истощаться реки, приток воды в водохранилища прекращен В Крыму из-за засухи продолжают истощаться реки, приток воды в водохранилища прекращен Врач объяснила, когда можно лечиться на дому при коронавирусе Врач объяснила, когда можно лечиться на дому при коронавирусе
Комментарии
Наука и техника , Наука , Минздрав РФ , Pfizer , Администрация США , Johnson & Johnson , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
00:25
На российской трикотажной фабрике произошел взрыв
Происшествия
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
01:41
Мужчина с молотком напал на женщину, перепутав с женой
Происшествия Криминал
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
00:48
Чубайс заявил о своей отставке в «Роснано»
Политика
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
02:00
Зачет с унижениями невест-студенток на удаленке попал на видео
Общество Происшествия
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
00:33
Опубликовано видео «антикоронавирусного» ограбления в России
Происшествия Криминал
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
01:22
Президент Туркмении сжег наркотики в крематории
В мире Политика
Москвичку едва не убило канализационным люком
00:50
Москвичку едва не убило канализационным люком
Происшествия Новости Москвы
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
00:14
Вместо всеобщего оповещения город слушал храп дежурного
Общество В мире
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
00:23
Из-за разрыва газопровода огненный факел вспыхнул на Урале
Происшествия Пожары
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
00:49
Киркоров устроил вечеринку без масок, несмотря на COVID-19
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение