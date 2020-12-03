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Эксперт рассказал, как избежать взлома WhatsApp 

Мир24 и ещё 4 1 час назад
Эксперт рассказал, как избежать взлома WhatsApp
Фото: Reuters
Несмотря на меры безопасности, разработанные в приложении WhatsApp, пользователи могут столкнуться со взломом. О настройке в мессенджере, которая подключает еще один этап авторизации, рассказал автор Forbes Зак Доффман, пишет РИА «Новости».
Эксперт посоветовал включить в настройках приложения двухшаговую проверку. Активировав эту функцию, зайти в WhatsApp можно будет после введения шестизначного номера. Управление этой опцией находится в настройках учетной записи.
Доффман пояснил, что двухшаговая проверка не имеет отношения к коду, который присылает приложение во время установки на телефон и регистрации. Это отдельный пароль, который защищает в случае захвата СМС-аккаунта.
Также специалист рекомендует отключить функцию автоматического сохранения полученных файлов, чтобы в телефон не могли попасть опасные программы.
Напомним, в прошлом месяце в WhatsApp появилась система денежных переводов. А также в мессенджере стало больше возможностей для кастомизации чата и расширились возможности поиска.
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Наука и техника , Интернет , РИА Новости , Forbes
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