Эксперт рассказал, как избежать взлома WhatsApp 

Несмотря на меры безопасности, разработанные в приложении WhatsApp, пользователи могут столкнуться со взломом. О настройке в мессенджере, которая подключает еще один этап авторизации, рассказал автор Forbes Зак Доффман, пишет РИА «Новости»

Эксперт посоветовал включить в настройках приложения двухшаговую проверку. Активировав эту функцию, зайти в WhatsApp можно будет после введения шестизначного номера. Управление этой опцией находится в настройках учетной записи.

Доффман пояснил, что двухшаговая проверка не имеет отношения к коду, который присылает приложение во время установки на телефон и регистрации. Это отдельный пароль, который защищает в случае захвата СМС-аккаунта.

Также специалист рекомендует отключить функцию автоматического сохранения полученных файлов, чтобы в телефон не могли попасть опасные программы.