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Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Очередной загадочный металлический монолит появился в Калифорнии, США. На этот раз монумент обнаружили на вершине горы Пайн в городе Атаскадеро, передает местная газета The Atascadero News.
По информации издания, монолит обнаружили в среду, 2 декабря. Трехсторонний продолговатый объект может быть сделан из нержавеющей стали, его высота составляет три метра, ширина — почти 46 сантиметров. Калифорнийский монолит сооружен на каждом из углов при помощи заклепок, прикрепляющих боковые панели.
Вес монумента составляет около 90 килограммов. Как и в других случаях, неизвестно, как объект оказался на месте, и кто его поставил. Один из туристов рассказал, что был там во вторник, тогда на горе ничего не стояло.
30 ноября еще один загадочный металлический монолит появился в Румынии после того, как подобное сооружение было обнаружено в пустыне штата Юта в США.
Первый загадочный металлический монумент был обнаружен сотрудниками отдела ресурсов дикой природы во время подсчета популяции баранов на юго-востоке американского штата Юта, однако позже он исчез. Позже несколько мужчин признались в том, что разрушили его. Они объяснили свой поступок тем, что любопытные туристы прибывали, «мусорили и вытаптывали землю».
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Комментарии 4
Наука и техника , Видео , Румыния , США
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