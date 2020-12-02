Видео первых кадров китайского зонда с Луны 

Один из китайских телеканалов показал первые снимки зонда «Чанъэ-5» с поверхности Луны. Сейчас лунный аппарат находится в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

«Чанъэ-5» — это китайская беспилотная возвращаемая миссия исследования Луны. Запуск миссии состоялся 23 ноября 2020 года. Изначально пуск был запланирован на 2017 год. После совершения посадки посадочный модуль будет производить бурение поверхности планеты и забор механической рукой образцов грунта, на глубине до 2 метров от поверхности. Образцы будут загружены в капсулу взлётного модуля. В случае успеха программа станет первой за последние 44 года, в ходе которой со спутника на Землю будут доставлены лунные образцы.