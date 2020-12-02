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Биолог предупредила о преждевременном старении перенесших COVID-19 

Lenta.ru 22 минуты назад
Раскрыта еще одна побочка после COVID-19
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила перенесших COVID-19 людей о преждевременном старении. Она рассказала РИА Новости об одном из последствий коронавируса.
По ее словам, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме. Соответствующие результаты исследования группы врачей, по ее словам, были опубликованы в ноябре. Специалисты обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и легкой форме.

«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — пояснила биолог.

Также профессор пришла к выводу, что коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы». По ее мнению, необходимо провести больше подобных исследований, чтобы подробно изучить все последствия инфекции. Баранова предложила брать больше анализов у выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать.
Ранее турецкие ученые назвали причину безуспешной борьбы с пандемией. Они выяснили, что у бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2 вирусная нагрузка выше, чем у тех, у кого наблюдаются признаки COVID-19. Кроме того, низкая вирусная нагрузка оказалась связана с вероятностью плохого прогноза течения заболевания.
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Наука и техника , Джордж Мейсон , РИА Новости
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