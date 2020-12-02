Раскрыта еще одна побочка после COVID-19

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова предупредила перенесших COVID-19 людей о преждевременном старении. Она рассказала РИА Новости об одном из последствий коронавируса.

По ее словам, преждевременное старение организма грозит даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме. Соответствующие результаты исследования группы врачей, по ее словам, были опубликованы в ноябре. Специалисты обследовали людей, перенесших COVID-19 в умеренной и легкой форме.

«Все эти больные были амбулаторными. Там были некоторые госпитализации, но это было не по показаниям, а потому что в тот момент всех клали. Даже у людей, которые переболели очень слабо, у 70 процентов наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Только главная патология была не сердечная, а в основном жировой гепатоз (страдает печень) и жировые перерождения ткани поджелудочной железы. Обычно такие диагнозы ставят в 60 лет, а у пост-ковидной группы — уже в 40», — пояснила биолог.

Также профессор пришла к выводу, что коронавирус «приближает старость» и «забирает ресурсы». По ее мнению, необходимо провести больше подобных исследований, чтобы подробно изучить все последствия инфекции. Баранова предложила брать больше анализов у выписавшихся коронавирусных больных и детально их изучать.