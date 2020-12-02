Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Стало известно о первых случаях COVID-19 в США в декабре 2019 года 

Lenta.ru 10 минут назад
Первые случаи COVID-19 случились в США в декабре 2019 года
Фото: AYMAN AL-SAHILI / Reuters
Проведенные в США тестирования показали, что первые случаи заражения коронавирусом нового типа в стране произошли в декабре 2019 года, это позволяет прийти к выводу, что COVID-19 уже распространялся по миру за несколько недель до того, как в Китае зарегистрировали первые случаи заболевания. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты соответствующего исследования.
Как следует из материалов, из 7389 образцов крови, собранных в период с 13 декабря 2019 года по 17 января 2020-го у доноров из девяти штатов, было выявлено 106 случаев заражения. Собранные Американским Красным Крестом образцы были отправлены в Центр по контролю и профилактике заболеваний США для тестирования, с целью определить наличие антител против вируса.

«Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США в декабре 2019 года, раньше, чем предполагалось ранее», — говорится в документе. Как отмечает газета, открытие свидетельствует о том, что коронавирус распространялся по миру раньше, чем о нем стало широко известно, что, в свою очередь, может вновь актуализировать дебаты об источнике происхождения пандемии.

Исследование показало, что в середине декабря в западной части США имели место быть отдельные случаи заболевания. Антитела также были обнаружены в начале января у американцев в других штатах до того, как стало известно, что вирус был занесен в эти места.
Ученые указали на маловероятность того, что выявленные антитела были выработаны для сдерживания других коронавирусов, поскольку 84 образца обладают нейтрализующей активностью, специфичной для SARS-CoV-2. Они также отметили, что невозможно определить масштабы инфекции на уровне штата или страны на основе выборок, а также то, были ли случаи заражения завозными.
Ранее рентгенологи больницы Альберта-Швайцера в Кольмаре на востоке Франции заподозрили приход коронавируса во Францию осенью 2019-го: уже тогда были пациенты с характерными для инфекции симптомами. Они пришли к этому выводу после изучения почти 2,5 тысячи рентгеновских снимков, сделанных в период с 15 октября по 30 апреля. Отмечается, что первые пациенты с коронавирусом могли появиться во Франции еще в ноябре 2019-го: у пациентов, делавших снимки в тот месяц, обнаружили характерные для COVID-19 аномалии.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию. По последним данным, в мире заражены более 63 миллионов человек. Первый случай заболевания в США был выявлен 19 января.
Видео дня. Все соцсети завалены: стилиста Зверева просят стать депутатом
Последние новости
Автомобиль российского посольства подорвался на взрывном устройстве в Кабуле Автомобиль российского посольства подорвался на взрывном устройстве в Кабуле Азия заказала армаду из танкеров с американской нефтью Азия заказала армаду из танкеров с американской нефтью Пострадавшая от «Новичка» дочь Скрипаля сделала долгий звонок в Россию Пострадавшая от «Новичка» дочь Скрипаля сделала долгий звонок в Россию
Комментарии 1
Наука и техника , Международный комитет Красного Креста , ВОЗ , Bloomberg , Китай , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео сравнения зарплат в РФ и США
00:48
Появилось видео сравнения зарплат в РФ и США
В мире
Новое видео группы «Каста» взрывает соцсети
02:09
Новое видео группы «Каста» взрывает соцсети
Шоу-бизнес
Появилось видео из роскошной гостиной в особняке Веры Брежневой
00:14
Появилось видео из роскошной гостиной в особняке Веры Брежневой
Шоу-бизнес
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
00:57
Москвич на BMW обстрелял «Газель» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
01:00
Блогер спрыгнул с высокого моста и попал на видео
В мире Происшествия
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
01:07
Дрифт на мемориале с Вечным огнем попал на видео
Происшествия
Система ПВО на Курилах попала на видео
01:53
Система ПВО на Курилах попала на видео
В мире
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
00:33
Задержание устроившего наезд на пешеходов в Триере попало на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
00:06
Появилось видео с места наезда автомобиля на людей в немецком Трире
В мире Происшествия
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
01:00
«Мерседес» сбил девочку на самокате и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение