Раскрыта цена «убийцы флагманов» от Xiaomi 

Xiaomi представила в России смартфоны серии Mi 10T. Запись онлайн-презентации, на которой были анонсированы устройства, доступна на YouTube

Компания показала два смартфона, которые позиционируются как убийцы флагманов других компаний. Оба аппарата получили 6,67-дюймовый IPS-экран разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 144 герц и перфорацией под фронтальную камеру на 20 мегапикселей. Гаджеты имеют чип Snapdragon 865, восемь гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти, поддержку Wi-Fi 6, NFC. На задней панели аппаратов расположена тройная камера: Mi 10T имеет объективы разрешением 64, 13 и 5 мегапкиселей, Mi 10T Pro — разрешением 108, 13 и 5 мегапикселей.

Оба устройства получили аккумулятор емкостью 5000 миллиампер-часов с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 ватта. Также на презентации компания раскрыла стоимость смартфонов. Базовый Mi 10T оценили в 45 тысяч рублей, топовый Mi 10T Pro — в 50 тысяч рублей.

Первым покупателям гаджетов серии предусмотрены подарки. Устройства линейки Mi 10T будут доступны в официальном магазине Xiaomi и у партнеров компании. Глобальный анонс аппаратов состоялся в сентябре.