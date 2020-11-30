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Ученые нашли закономерности в таянии льдов на Северном и Южном полюсах 

Lenta.ru 1 час назад
В таянии льдов на полюсах нашли закономерности
Фото: globallookpress.com
Ледяные шапки Северного и Южного полюсов Земли взаимодействуют между собой, растут и тают синхронно. Эту закономерность нашли исследователи из канадского Университета Макгилла, чья научная работа опубликована в журнале Nature.
Ученые проследили за историей взаимодействия арктических и антарктических ледников, которая насчитывает около 40 тысяч лет, изучили образцы осадочных пород, ледяные керны, архивы и другие сведения. В результате была создана компьютерная модель изменения льда.
Согласно полученным данным, похолодание на планете приводило к увеличению количества льда на Северном полюсе. Это приводило к понижению уровня Мирового океана, от чего росла ледяная шапка на Южном полюсе. Эти процессы работают и в обратную сторону: если льды в Арктике тают, объем воды в океане увеличивается, и льды Антарктики сокращаются.

«Ледяные щиты могут влиять друг на друга на большом расстоянии благодаря течениям. Как будто они переговариваются с помощью изменения уровня моря», — отметила одна из авторов работы Наталья Гомес.

Ранее сообщалось, что за последние 40 лет толщина льдов в Арктике сократилась вдвое, средняя температура воздуха зимой повысилась на десять градусов.
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Наука и техника , Северный , Южный
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