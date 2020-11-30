Объяснены проблемы с памятью после заражения COVID

Российские врачи-неврологи и эксперты объяснили РБК, почему пациенты стали чаще жаловаться на проблемы с памятью, концентрацией внимания после заражения коронавирусом.

Как рассказал хирург и реабилитолог Константин Лядов, рост числа обращений начался осенью. При этом весной не было пациентов с такими жалобами.

«Сейчас появляются жалобы на слабость и снижение концентрации внимания», — объяснил он, отметив, что далеко не все пациенты с COVID-19 обращаются с подобными жалобами, но они, тем не менее, есть.

В то же время заведующий отделением неврологии ЦКБ №1 РЖД Евгений Середкин рассказал, что у переболевших коронавирусом часто встречаются сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются.

«Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению», — сказал специалист.

Существует несколько причин таких последствий, пояснили врачи. Во-первых это связано с психосоматическими составляющими, со стрессом и страхом. Это может увеличивать риск проблем с сосудами.

«Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции», — рассказал главный врач реабилитационного центра «Доверие» Александр Комаров.

К патологиям нервной системы также может привести и само нарушение функций легких, которое появляется при коронавирусе. Ослабленные легкие больного не в состоянии полноценно выполнять свою функцию и питать кору головного мозга кислородом.

Профессор кафедры госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко пояснил, что проблемы в нервной системе после COVID-19 могут быть связаны с тем, что инфекция повреждает нервные волокна. Центральные функции головного мозга могут повредиться из-за токсического влияния, пояснил он.