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Россия увеличит количество запусков к МКС 

Национальная Служба Новостей 34 минуты назад
Россия увеличит количество запусков к МКС
Фото: nsn.fm
Россия в 2021 году увеличит количество запусков грузовых кораблей «Прогресс МС» на Международную космическую станцию, по сравнению с текущим годом, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект плана пилотируемых запусков в предстоящем году. Так, в 2021 году планируется запустить три «грузовика», а не два, как в текущем году.
Первый запуск корабля состоится 15 февраля (Прогресс МС-16), «Прогресс МС-172 полетит к МКС 30 июня, а "Прогресс МС-18" — 28 октября. Рогозин высказался против списания МКС Кроме того, на 2021 год запланирован запуск специализированной версии грузового корабля — „Прогресс М-УМ“. Он привезет на МКС не грузы для экипажа, а новый узловой модуль „Причал“.
Напомним, РКК „Энергия“ предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора „Энергии“ Владимир Соловьев. Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой.
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Наука и техника , Наука
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