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Срочно удалить: раскрыта правда о мобильных приложениях 

Майк Габриелян 26 минут назад
Срочно удалить: раскрыта правда о мобильных приложениях
Фото: РИА Новости
Мобильные приложения, запрашивающие нетипичные разрешения, необходимо удалить со смартфона. Например, калькулятору не нужен доступ к микрофону, а фонарику — к GPS и контактам. Об этом предупредил эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук. Его цитирует URA.RU.

«Обычно вызывают опасения те [приложения], которые требуют доступов, допусков, разрешений, которые для них нетипичны. Например, когда фонарик начинает требовать доступ к контактам, к телефонной книге, фотографиям, это должно настораживать», — сказал Ющук.

Он добавил, что антивирусные приложения также могут запрашивать доступ к личным файлам человека. Но это необходимое «зло», требуемое для правильной работы программы-антивируса.

«С этим уже можно только мириться и думать, чей антивирус ты ставишь. Российский, зарубежный, в зависимости от характера действий», — сказал Ющук.

Эксперты не первый раз призывают пользователей к бдительности. По их словам, даже большие корпорации не брезгуют слежкой за своими пользователями. Угрозу зачастую несут и VPN-сервисы, используемые для анонимности в сети.
Ранее «Рамблер» сообщал, что данные сразу 16 млн жителей попали в интернет.
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Наука и техника
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