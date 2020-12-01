Китайский зонд готовится к посадке на Луну 

Китайская лунная миссия стартовала 24 ноября, зонд «Чанъэ-5» должен совершить посадку на спутнике Земли, собрать грунт и вернуться на планету. Это первый за последние 44 года аппарат, который доставит образцы лунной породы.

30 ноября посадочный модуль китайского зонда успешно отделился от орбитального блока, сообщает РИА Новости . Когда будет выбрана подходящая точка высадки, аппарат начнет совершать маневр для приземления на поверхности спутника. В это время орбитальный модуль с возвращаемым аппаратом будет продолжать полет по орбите на высоте 200 км, чтобы позже состыковаться с зондом.

Посадка на Луну запланирована на 2 декабря. Аппарат сразу же приступит к проведению бурильных работ для извлечения грунта. Ученых надеются собрать 2 кг лунной горной породы. Отправка «Чанъэ-5» и получение образцов грунта — часть одной масштабной программы Китайского национального космического управления по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.