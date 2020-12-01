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Китайский зонд готовится к посадке на Луну 

Профиль и ещё 11 23 минуты назад
Китайский зонд готовится к посадке на Луну
Фото: ТАСС
Китайская лунная миссия стартовала 24 ноября, зонд «Чанъэ-5» должен совершить посадку на спутнике Земли, собрать грунт и вернуться на планету. Это первый за последние 44 года аппарат, который доставит образцы лунной породы.
30 ноября посадочный модуль китайского зонда успешно отделился от орбитального блока, сообщает РИА Новости. Когда будет выбрана подходящая точка высадки, аппарат начнет совершать маневр для приземления на поверхности спутника. В это время орбитальный модуль с возвращаемым аппаратом будет продолжать полет по орбите на высоте 200 км, чтобы позже состыковаться с зондом.
Посадка на Луну запланирована на 2 декабря. Аппарат сразу же приступит к проведению бурильных работ для извлечения грунта. Ученых надеются собрать 2 кг лунной горной породы. Отправка «Чанъэ-5» и получение образцов грунта — часть одной масштабной программы Китайского национального космического управления по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на Луне.
Как ранее писал «Профиль», «Чанъэ-5» должен будет собрать 2 кг образцов на лавовой равнине, известной как Океан Бурь. Она расположена на западной части видимой стороны Луны. Раньше американские и советские экспедиции этот район не посещали. Китайский аппарат должен будет помочь ответить на вопрос, когда на Луне прекратилась вулканическая активность и исчезло магнитное поле.
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Наука и техника , РИА Новости , Китай , США
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