Миру предрекли вирус со смертностью 35-40%

Врач Александр Мясников предупредил об опасности возникновения в мире новой пандемии с большим уровнем смертности. Нынешнее же развитие эпидемического процесса по COVID-19 таковым не является, казал эксперт. Он также напомнил про слова вирусологов о том, что серьезная эпидемия находится в паре мутаций от человека.

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Человечеству может грозить куда более серьезная пандемия, чем распространение коронавируса COVID-19, спрогнозировал в своем Telegram-канале врач и телеведущий Александр Мясников.

По его словам, в мире в ближайшее время может начаться эпидемия с большим уровнем смертности, нынешнее же развитие эпидемического процесса таковым не является.

«Необходимо разрабатывать эффективные меры защиты. Например, «универсальную» вакцину против гриппа — нам грозит именно он, «птичий» или «свиной» рано или поздно гром грянет!», — пояснил медик.

Он также напомнил про предупреждения вирусологов о том, что серьезная эпидемия находится в паре мутаций от человека.

«Если придет вирус со смертностью 35-40%, то к моменту появления такой вакцины погибнут десятки миллионов людей. Я к тому, что нужно сейчас сконцентрировать силы всех ученых именно на создании такой вакцины! Обеспечить любыми деньгами, средствами. Или потом куда дороже встанет.... Или не поняли еще?!» — призвал врач.

Неделей ранее основатель Microsoft Билл Гейтс в беседе с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи также заверил, что человечеству не избежать новой пандемии.

«И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — сказал Гейтс.

При этом, он уточнил, что существует сценарий, при котором это может произойти намного раньше, даже через три года.

Вместе с тем миллиардер обратил внимание, что в следующий раз человечество будет более подготовлено к пандемии — появятся отработанные алгоритмы, в соответствии с которыми будут вводить карантин.

Кроме того, по мнению филантропа, будет улучшена система тестирования потенциальных носителей инфекции.

«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — отметил Гейтс.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также считает, что миру необходимо готовиться к новой пандемии «уже сейчас».

«Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2», — говорится в заявлении организации.

В начале нынешнего месяца в Роспотребнадзоре предупредили о том, что в России может появиться новый штамм коронавируса — ему уже дали название 20A.EU1.

В последнее время этот новый вид коронавируса распространяется по Европе — он обнаружен в 12 европейских странах, а также в Гонконге и Новой Зеландии. В России его все еще нет. Однако в Роспотребнадзоре считают, что вскоре он может прийти и на территорию нашей страны.

«С учетом трансграничной мобильности населения и естественных процессов вытеснения одних вариантов вируса другими данный штамм может стать одним из вариантов, циркулирующих в России», — уточнили в ведомстве.

Специалисты напомнили, что каждый день в России регистрируется почти 20 тыс. случаев коронавирусной инфекции, часть из них ассоциированы с вирусами, давно циркулирующими на территории страны, часть — с импортированными вариантами, ассоциированными с заражением вирусом на территории других стран, часто очень отдаленных.

«Поэтому, конечно, возможен завоз и последующее выделение варианта вируса, который ранее не встречался в России», — пояснила в беседе с радио «Би-би-си» заведующая лабораторией полиомиелита и других энтеровирусных инфекций федерального научного центра исследований им. М.П. Чумакова Любовь Козловская.

В августе научный сотрудник, врач-пульмонолог ГБУЗ МО МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского и член Европейского и Российского респираторного общества Алексей Никишенков рассказывал «Газете.Ru», что три новых штамма гриппа могут вызвать атипичную пневмонию, схожую с той, которая наблюдается у пациентов, болеющих COVID-19.

По его словам, иммунитет россиян может вовремя не среагировать на внедрение в организм одного из четырех штамма вируса гриппа типов А и В, три из которых обновленные, а это обернется опасными осложнениями.