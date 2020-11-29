«Без него Академии бы в стране не было» 

Бывший президент РАН академик Владимир Фортов скончался от коронавирусной инфекции на 75-м году жизни. В РАН рассказали о роли ученого в спасении Академии. О том, как Фортов защищал российскую науку, вспоминает "Газета.Ru".

Бывший президент РАН Владимир Фортов скончался на 75-м году жизни. Об этом «Газете.Ru» сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов. Фортов умер от коронавирусной инфекции.

По словам Иванова, последнее время академик лежал в больнице.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Академии наук, академик Фортов болел коронавирусной инфекцией.

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в Московской области , в городе Ногинске . Фортов с отличием окончил МФТИ по специальности «Термодинамика и аэродинамика», в 1971 году досрочно защитил кандидатскую диссертацию на специальную тему. С октября 1971 года по май 1986 года работал в Отделении Института химической физики АН СССР в п. Черноголовка, в должности младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, зав. лабораторией. В 1976 году защитил докторскую диссертацию. С 1982 года — профессор по специальности «Химическая физика, в том числе, физика горения и взрыва».

С 1986 года по 1992 год работал заведующим отделом Института высоких температур АН СССР и по совместительству в ИХФЧ в должности заведующего лабораторией. В 1987 году избран членом-корреспондентом АН СССР по специальности «Теплофизика» Отделения физико-технических проблем энергетики, а в 1990 г. — и по Отделению общей и технической химии. В 1991 г. избран действительным членом РАН по Отделениям физико-технических проблем энергетики и общей и технической химии.

С мая 1992 года В. Е. Фортов — директор Института теплофизики экстремальных состояний Объединенного института высоких температур РАН.

С 1993 года по 1997 год Фортов работал председателем Российского фонда фундаментальных исследований, с 1996 года по 1998 год — зам. председателя Правительства РФ — председатель ГКНТ, Министр науки и технологий, с 1996 г. по 2001 год — вице-президент РАН, с 2002 года — академик-секретарь Отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления РАН.

На вопрос о том, не опасается ли он проиграть выборы президента РАН, Владимир Фортов ответил в 2013 году: «Если проиграю, уйду в кругосветку. У меня уже все готово. Я с Физтеха яхтами увлекаюсь».

На пост президента РАН Фортов был избран 29 мая 2013 года, однако уже спустя 2 месяца он столкнулся с с принятым в правительстве решением о реформировании Академии наук.

Он доказывал необходимость выполнения правила «двух ключей» в ходе реформирования Академии. Оно предполагало разделение функций ФАНО, за которым оставалось экономическое управление институтами, и РАН, которой разрешалось определять научные приоритеты, оценивать результативность институтов, решать кадровые вопросы.

В 2016 году академик Некипелов грустно пошутил, что второй ключ, в руках академии, на деле оказался ключом от чужого дома, в котором к тому же начали менять замок.

«Наша позиция (в президиуме) состоит в том, что Академия наук не должна быть клубом ученых», — говорил Фортов, в онлайн-интервью, на которое он приходил в «Газету.Ru».

Спустя 2 года президент РАН отметил завершение «большой и тяжелой бюрократической работы» по передаче имущества РАН в ведение ФАНО. «То, что было написано в законе [о реформировании РАН], мы выполнили с точностью и в срок», — сказал Фортов. По его словам, сегодня большинство принимаемых в стране решений проходит экспертизу РАН.

При этом он отметил некомпетентность менеджеров ФАНО на примере формулы, предложенной для начисления премий ученым. По его словам, история с формулой директорской зарплаты отлично иллюстрирует ситуацию, когда человек, далекий от науки, генерирует, мягко говоря, сомнительные идеи.

«Еще со школы известно, что под логарифмом должны стоять безразмерные величины. А в той формуле берется корень из суммы квадратов числа ученых (в штуках) и квадрата выделенных средств. Мы против такого», — заявил Фортов.