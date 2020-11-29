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Япония запустила ракету со спутником оптической ретрансляции данных 

РИА Новости и ещё 5 2 часа назад
Япония запустила ракету H2A
Фото: Twitter
Япония запустила ракету H2A со спутником оптической ретрансляции данных JDRS-1 (Japanese Data Relay Satellite-1) с космодрома Танэгасима на юго-западе страны.
Старт ракеты состоялся в 16.25 по местному времени (10.25 мск). Она должна будет вывести на геосинхронную орбиту спутник JDRS-1, предназначенный для ретрансляции данных в военных и гражданских целях.
Предполагается, что спутник будет обеспечивать ретрансляцию данных между аппаратами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) на низкой околоземной орбите и наземными станциями космической связи.
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Наука и техника , Кагосима , Япония
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