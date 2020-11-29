Биолог рассказала о странном последствии коронавируса 

Пандемия коронавируса стала причиной снижения рождаемости, которое в США уже достигает 10-15 процентов, хотя с начала эпидемии не прошло и года, что кажется странным. Об этом в прямом эфире на своем канале в YouTube рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.

По ее словам, такие данные приводит один из авторитетных американских журналов. «У нас [в США] в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом примерно на 10-15 процентов. При этом на самом деле это не очень понятно. Потому что оно [снижение] — как-то вперед. Беременность — девять месяцев. И получается, что люди, как только услышали по радио про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — детей рожать не будем. Как-то немного странно, что этот спад уже сейчас заметен, но, тем не менее, он заметен», — сказала она.

Биолог предположила, что этому может быть несколько объяснений, например, то, что из-за пандемии многие люди могут медлить с регистрацией новорожденных детей.

Баранова напомнила, что в начале пандемии звучали прогнозы, что из-за локдауна люди будут сидеть дома, и это, наоборот, приведет к повышению рождаемости. «На самом деле такого нет. Мы уже четко видим, что у нас на самом деле спад рождаемости», — констатировала биолог.