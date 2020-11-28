Раскрыта тайна отметин у животных Бермудского треугольника 

Ученые разгадали одну из тайн Бермудского треугольника, обнаружив ужасное существо на глубине 3 километров. О научном открытии сообщает издание Express

Бермудский треугольник — район в Саргассовом море, где пересекаются маршруты кораблей всего мира — известен аномальными явлениями. Среди них таинственное исчезновение кораблей и самолетов, а также появление странных отметин на телах животных, обитающих в треугольнике.

Вторую загадку, похоже, уже разрешили ученые. На территории треугольника располагается глубокий Пуэрториканский желоб (глубина более 9 км).

Исследователи выяснили, что в желобе обитают бразильские светящиеся акулы. Это маленькие (40-60 см) глубоководные хищники семейства далатиевых. У них коричневое сигарообразное тело, короткое и тупое рыло, крупные глаза, крошечные спинные плавники. Брюхо акул покрывают излучающие свет фотофоры. При движении они светятся зеленым светом. На Западе хищнику дали прозвище «cookiecutter shark» — «акула— формочка для печенья». Днем она обитает на большой глубине, а ночью поднимается наверх для охоты.

Стаи "формочек" могут атаковать китов, дельфинов. тунца и даже больших белых акул. Раны, которые акула оставляет на жертвах, представляют собой дырки, словно сделанные формой для печенья. Подобные следы обнаруживали даже у аквалангистов, на корпусах субмарин и подводных кабелях.

Именно эти укусы ранее принимали за странные «отметины» на телах животных в Бермудском треугольнике.

Считается, что в Бермудском треугольнике пропало порядка 1000 человек и эксперты до сих пор не могут найти этому объяснения.