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Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии 

Газета.Ru 30 минут назад
Китайские ученые предположили, что коронавирус возник в Индии или Пакистане, пишет Daily Mail.
Как считают исследователи, вирус передался от животного к человеку на фоне жары и засухи в 2019 году. В то время люди и животные были вынуждены пить одну воду.
Проведя исследование, специалисты установили, что коронавирус могу появиться в одной из восьми стран: в Индии, Бангладеше, Италии, Чехии, США, Греции, Австралии, России или Сербии.
Стала известна версия российской разведки о происхождении коронавируса
В то же время ученые из Глазго раскритиковали работу и усомнились в ее доказательности.

«Авторы также проигнорировали обширные доступные эпидемиологические данные, которые показывают явное появление в Китае и распространение вируса оттуда. Этот документ ничего не добавляет к нашему пониманию SARS-CoV-2», — приводятся слова эксперта из Университета Глазго Дэвида Робертсона.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.
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Наука и техника , Видео
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