Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Вирусолог из США раскрыл главную проблему российской вакцины 

Ura.Ru 14 минут назад
Раскрыта главная проблема российской вакцины
Фото: РИА Новости
Для доказательства эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» используют слишком малое число испытуемых. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог из Нью-Йорка (США) Александр Иванов.

«Количество клинических случаев, которое используют для анализа, очень низкое. Она составляет 39 случаев», — рассказал Иванов. Он считает, что данное число не может достоверно показывать эффективность вакцины. Иванов подчеркнул, что разработчикам также стоит чаще сообщать о побочных действиях вакцины.

Врач рассказал, что в США до февраля пройдет массовая вакцинация препаратом от компании Moderna. За это время планируется привить 20 млн человек. В первую очередь вакцину получат врачи, пожарные и полиция, добавил Иванов. Препарат будет бесплатным для всех американцев.
Ранее врач Александр Мясников усомнился в эффективности российской вакцины от COVID-19. Он не уверен, что в такие короткие сроки можно создать качественный и безопасный препарат, передает «Царьград». В России 11 ноября было объявлено о массовом выпуске вакцин «Спутник V».
Видео дня. 3,5 млн за победу в «Битве экстрасенсов» просил иллюзионист Сафронов
Ura.Ru: последние новости
Переболевшие коронавирусом жалуются на провалы в памяти Переболевшие коронавирусом жалуются на провалы в памяти В ВОЗ выдвинули новую версию начала пандемии коронавируса В ВОЗ выдвинули новую версию начала пандемии коронавируса Вылить праздничный алкоголь в унитаз призывает россиян Онищенко Вылить праздничный алкоголь в унитаз призывает россиян Онищенко
Комментарии 4
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
00:33
Появилось видео с места гибели 6 человек в ДТП на Кубани
Происшествия
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
00:29
Свесившаяся с моста над дорогой фура на Украине попала на видео
Происшествия
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
00:47
Педофил отказался извиняться за растление ребенка и попал на видео
Происшествия Криминал
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
01:47
Россиянин решил покурить в лифте и чуть заживо не сгорел
Происшествия
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
00:37
Лукашенко в «красной зоне» для COVID-больных попал на видео
Политика В мире
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
02:05
Появилось видео доказательства злодеяний авторитета Шишкана
Происшествия Криминал
Задержан экс-замглавы ФСИН России Максименко
00:36
Задержан экс-замглавы ФСИН России Максименко
Происшествия
Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
00:13
Противостояние Пашиняна с Алиевым превратили в мем
В мире
Посетительница магазина разбила 500 бутылок со спиртным
00:58
Посетительница магазина разбила 500 бутылок со спиртным
Происшествия В мире
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
01:46
Опубликовано видео похорон Диего Марадоны
В мире Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь