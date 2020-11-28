В России усомнились в «истинной» причине пандемии

Российский микробиолог Сергей Иванов раскритиковал утверждение немецкого эпидемиолога Александра Кекуле об «истинной» причине пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Свою позицию он рассказал газете «Московский комсомолец».

«Профессор Кекуле — это немецкий Жириновский от медицины», — заявил Иванов.

Он пояснил, что уважаемый ученый «любит перед прессой сказать что-нибудь эффектное».

Так, рассказал россиянин, Кекуле недавно заявил, что от карантина больше вреда, чем пользы, и подобную практику нужно прекращать, поскольку для тех, кому нет 50 лет, коронавирус не смертелен, а вакцинация начнется нескоро.

«Он — фрондер, постоянно критикует правительство, и тем самым привлекает прессу», — отметил Иванов.