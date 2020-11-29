Ученые подобрались к ответу о возникновении жизни на Земле

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко была обнаружена еще в прошлом веке, однако исследователи продолжают ее изучение. В 2014 году к ней был отправлен зонд Rosetta, который в течение двух лет собирал информацию о небесном теле. Количество данных было настолько большим, что ученые до сих пор их анализируют.

Существует шесть основных элементов, которые образовывают биологические молекулы: углерод ©, водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сера (S). Пять из них уже были обнаружены на комете Чурюмова-Герасименко. Команда ученых с факультета физики и астрономии Университета Турку выяснили, что в материале из ядра кометы есть твердые соединения фосфора. Их работа была опубликована в ежемесячнике Королевского астрономического общества.

Это открытие может дать ответ на вопрос возникновения жизни на Земле. Ученые утверждают, что оно чрезвычайно важно для понимания распространенности необходимых для возникновения жизни химических элементов.