Ученые подобрались к ответу о возникновении жизни на Земле

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко была обнаружена еще в прошлом веке, однако исследователи продолжают ее изучение. В 2014 году к ней был отправлен зонд Rosetta, который в течение двух лет собирал информацию о небесном теле. Количество данных было настолько большим, что ученые до сих пор их анализируют.
Существует шесть основных элементов, которые образовывают биологические молекулы: углерод ©, водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сера (S). Пять из них уже были обнаружены на комете Чурюмова-Герасименко. Команда ученых с факультета физики и астрономии Университета Турку выяснили, что в материале из ядра кометы есть твердые соединения фосфора. Их работа была опубликована в ежемесячнике Королевского астрономического общества.
Это открытие может дать ответ на вопрос возникновения жизни на Земле. Ученые утверждают, что оно чрезвычайно важно для понимания распространенности необходимых для возникновения жизни химических элементов.
Ранее ученые выяснили, что комета Чурюмова — Герасименко покрыта льдом с плотностью меньше, чем у свежевыпавшего снега. Астрономы построили трехмерную модель места посадки зонда, а потом, исходя из данных датчиков космического аппарата, посчитали прочность материала на поверхности кометы на сжатие. Такие результаты дают надежду на то, что другие экспедиции к кометам позволят взять пробы льда возрастом около 4,5 млрд лет.