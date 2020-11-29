Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте»
Фильм «Конференция» - драма о «Норд-Осте» Премьера в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В комете нашли еще один необходимый для жизни элемент 

Профиль и ещё 2 40 минут назад
Ученые подобрались к ответу о возникновении жизни на Земле
Фото: Популярная механика
Комета 67P/Чурюмова-Герасименко была обнаружена еще в прошлом веке, однако исследователи продолжают ее изучение. В 2014 году к ней был отправлен зонд Rosetta, который в течение двух лет собирал информацию о небесном теле. Количество данных было настолько большим, что ученые до сих пор их анализируют.
Существует шесть основных элементов, которые образовывают биологические молекулы: углерод ©, водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сера (S). Пять из них уже были обнаружены на комете Чурюмова-Герасименко. Команда ученых с факультета физики и астрономии Университета Турку выяснили, что в материале из ядра кометы есть твердые соединения фосфора. Их работа была опубликована в ежемесячнике Королевского астрономического общества.
Это открытие может дать ответ на вопрос возникновения жизни на Земле. Ученые утверждают, что оно чрезвычайно важно для понимания распространенности необходимых для возникновения жизни химических элементов.
Ранее ученые выяснили, что комета Чурюмова — Герасименко покрыта льдом с плотностью меньше, чем у свежевыпавшего снега. Астрономы построили трехмерную модель места посадки зонда, а потом, исходя из данных датчиков космического аппарата, посчитали прочность материала на поверхности кометы на сжатие. Такие результаты дают надежду на то, что другие экспедиции к кометам позволят взять пробы льда возрастом около 4,5 млрд лет.
Видео дня. Мужчина поджёг самодельную «незамерзайку» в лифте и чуть не погиб
Профиль: последние новости
Ученые рассказали об опасностях для здоровья в космосе Ученые рассказали об опасностях для здоровья в космосе Врачи обнаружили необычный фактор, который приводит к выпадению зубов Врачи обнаружили необычный фактор, который приводит к выпадению зубов В РКК "Энергия" предложили отказаться от МКС В РКК "Энергия" предложили отказаться от МКС
Комментарии
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
00:50
Массовая драка из-за парковки в Москве попала на видео
Происшествия
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
00:22
Машина протаранила пешехода в Северодвинске и попала на видео
Происшествия
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
00:14
Машина с полицейскими на огромной скорости влетела в КамАЗ и попала на видео
Происшествия
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
00:16
Трюк стюардессы в проходе самолета попал на видео
В мире
Могила Диего Марадоны попала на видео
02:26
Могила Диего Марадоны попала на видео
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
00:26
Звезда «Друзей» показала танец с индейкой на голове и попала на видео
Шоу-бизнес
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
02:32
Россиянин устроил скандал в аэропорту из-за виски и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
00:28
Появилось видео с места возгорания бензовоза под Владимиром
Пожары Происшествия
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
00:15
Опубликовано видео с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
Происшествия
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
00:21
Опубликовано видео последствий страшного ДТП
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение