Найден новый родственник возбудителя COVID-19

Летучие мыши давно известны как переносчики множества опасных для людей заболеваний, большинство из которых не оказывает никакого влияния на их собственное здоровье. В их число входят бета-коронавирусы — патогены, ответственные за тяжелый острый респираторный синдром («атипичная пневмония»), ближневосточный острый респираторный синдром и вызвавший последнюю пандемию COVID-19.

Многие ученые считают, что вспышка коронавируса в китайском Ухане началась с местного рынка, где продавали использующихся в традиционной кухне подковоносых летучих мышей. Новое открытие показывает, что вирус SARS-CoV-2, приведший к пандемии коронавируса, необязательно территориально произошел из Китая.

Как сообщает News-Medical , вирусолог Висна Дуонг из Института Пастера в Камбодже во главе международной группы исследователей обнаружила очень близкие к SARS-CoV-2 образцы вируса у местных летучих мышей.

В 2010 году камбоджийские исследователи поймали несколько подковоносов Шамеля и заморозили их для дальнейшего изучения. Команда доктора Дуонг в ноябре обнаружила в телах этих летучих мышей вирус, который может быть гораздо ближе к SARS-CoV-2, чем любой другой известный образец. Для этого он должен иметь более 97% общего генома с возбудителем COVID-19.

Вирусологи в Камбодже все еще исследуют геном вновь найденного вируса. Однако их находка доказывает, что летучие мыши — подковоносы являются носителями потенциально опасных коронавирусов в разных регионах.