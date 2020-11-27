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Найден новый возможный родственник возбудителя COVID-19 

Профиль 59 минут назад
Найден новый родственник возбудителя COVID-19
Фото: ©Shutterstock / Fotodom
Летучие мыши давно известны как переносчики множества опасных для людей заболеваний, большинство из которых не оказывает никакого влияния на их собственное здоровье. В их число входят бета-коронавирусы — патогены, ответственные за тяжелый острый респираторный синдром («атипичная пневмония»), ближневосточный острый респираторный синдром и вызвавший последнюю пандемию COVID-19.
Многие ученые считают, что вспышка коронавируса в китайском Ухане началась с местного рынка, где продавали использующихся в традиционной кухне подковоносых летучих мышей. Новое открытие показывает, что вирус SARS-CoV-2, приведший к пандемии коронавируса, необязательно территориально произошел из Китая.
Как сообщает News-Medical, вирусолог Висна Дуонг из Института Пастера в Камбодже во главе международной группы исследователей обнаружила очень близкие к SARS-CoV-2 образцы вируса у местных летучих мышей.
В 2010 году камбоджийские исследователи поймали несколько подковоносов Шамеля и заморозили их для дальнейшего изучения. Команда доктора Дуонг в ноябре обнаружила в телах этих летучих мышей вирус, который может быть гораздо ближе к SARS-CoV-2, чем любой другой известный образец. Для этого он должен иметь более 97% общего генома с возбудителем COVID-19.
Вирусологи в Камбодже все еще исследуют геном вновь найденного вируса. Однако их находка доказывает, что летучие мыши — подковоносы являются носителями потенциально опасных коронавирусов в разных регионах.
Ранее «Профиль» сообщал, что старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон озвучил гипотезу, по которой новый штамм коронавируса появился задолго до вспышки эпидемии в Китае и пребывал в спящем состоянии. Следы вируса периодически находят в образцах по всему миру, взятых задолго до пандемии.
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Наука и техника , Камбоджа , Китай
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