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Врач рассказал, что поможет после тяжелой формы коронавируса 

Свободная пресса и ещё 7 13 минут назад
Раскрыт способ реабилитации после коронавируса
Фото: ТАСС
Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт Андрей Кабычкин рассказал, что поможет восстановить легкие после тяжелой формы COVID-19. По его словам, в этом случае хорошо помогает массаж.

«Гелий-кислородные ингаляции в сочетании с массажем и лечебной физкультурой дают потрясающие результаты для восстановления функций внешнего дыхания, для восстановления процентного содержания кислорода в организме», — сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Массаж помогает восстановить эпителий бронхов и в целом улучшить лимфодренажную функцию организма, отметил эксперт.
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Наука и техника , ИА Sputnik
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