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Появилось видео планов России по замене МКС 

Вадим Дроздов 33 минуты назад
Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева выдвинула предложение по отказу России от международной космической станции и созданию национальной космической станции "РОСС".
Срок эксплуатации МКС истек еще 5 лет назад. Неисправности появляются на станции все чаще — разгерметизация, поломка генератора подачи кислорода, выход из строя санитарного узла, все это только за 2020 год. Эксперты предполагают, что после 2025 года МКС попросту выйдет из строя. В этой связи в РКК "Энергия" и предложили проект новой космической станции. Однако в "Роскосмосе" считают, что модули МКС могут прослужить намного дольше своего гарантийного срока.
Наука и техника , Видео
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