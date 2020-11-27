Появилось видео планов России по замене МКС 

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С. П. Королева выдвинула предложение по отказу России от международной космической станции и созданию национальной космической станции "РОСС".

Срок эксплуатации МКС истек еще 5 лет назад. Неисправности появляются на станции все чаще — разгерметизация, поломка генератора подачи кислорода, выход из строя санитарного узла, все это только за 2020 год. Эксперты предполагают, что после 2025 года МКС попросту выйдет из строя. В этой связи в РКК "Энергия" и предложили проект новой космической станции. Однако в "Роскосмосе" считают, что модули МКС могут прослужить намного дольше своего гарантийного срока.