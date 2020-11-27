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Врачи назвали ранее неизвестный симптом коронавируса

ТК «Звезда»иещё 11
55 минут назад
По словам специалистов, после выздоровления у человека могут начаться стоматологические проблемы.
Обнаружен ранее неизвестный симптом коронавируса
Фото: ТАССТАСС
Перенесшие коронавирус могут столкнуться со стоматологическими проблемами через несколько месяцев после выздоровления, из-за которых возможно выпадение зубов.
В Нью-Йорке пациентка зараженная COVID-19 весной этого года сообщила о потере зуба, однако никаких болевых ощущений и крови при этом не было.
Еще несколько человек сообщили о том, что эмаль становится серой и хрупкой, в результате чего появляются сколы, а также повышается чувствительность десен.
Сейчас медики приступили к изучению симптомов, поскольку число подобных обращений только увеличивается.
В то же время, президент и директор по медицинским вопросам Фонда ангиогенезиса Уильям Ли, отметил, что выпадение зубов без крови специфично и может быть причиной каких-то процессах, происходящих с кровеносными сосудами в деснах, пишетThe New York Times.
Некоторые стоматологи полагают, что данный феномен может быть защитной реакцией против вируса.
Наука и техника,Владислав Жемчугов,Уильям Ли,New York Times,
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