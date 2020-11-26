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Россия задумалась об отказе от МКС 

Национальная Служба Новостей и ещё 6 9 минут назад
Россия захотела отказаться от МКС
Фото: EPA/NASA TV
РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом ходе Совета РАН по космосу заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.
Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой, говорится на портале «Научная Россия».

«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — заявил Соловьев.

Российский корабль «Прогресс» поставит рекорд по длительности пребывания в космосе Он также отметил, что будущие траты на содержание МКС слишком велики — порядка 10-15 миллиардов рублей в год. Топ-менеджер призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе МКС и начать разработку национальной станции — Российской орбитальной служебной станции (РОСС). На совете также был представлен проект российской станции на замену МКС, сообщает телеканал «360».
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Наука и техника , Москва
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