Россия захотела отказаться от МКС

РКК «Энергия» предлагает отказаться от дальнейшей эксплуатации Международной космической станции и начать работу над созданием национальной станции. Об этом ходе Совета РАН по космосу заявил член-корреспондент РАН, летчик-космонавт, первый заместитель гендиректора «Энергии» Владимир Соловьев.

Он пояснил, что ряд элементов МКС уже поврежден, а с 2025 года системы будут отказывать одна за другой, говорится на портале «Научная Россия».

«После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС», — заявил Соловьев.

Российский корабль «Прогресс» поставит рекорд по длительности пребывания в космосе Он также отметил, что будущие траты на содержание МКС слишком велики — порядка 10-15 миллиардов рублей в год. Топ-менеджер призвал пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе МКС и начать разработку национальной станции — Российской орбитальной служебной станции (РОСС). На совете также был представлен проект российской станции на замену МКС, сообщает телеканал «360».