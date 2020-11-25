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Найдена поющая как кузнечик лягушка 

Индикатор 1 час назад
Найдена поющая как кузнечик лягушка
Фото: Wikimedia Commons
Российские ученые совместно с тайскими коллегами открыли на юге Таиланда новый вид лягушек, получивший название Microhyla tetrix. Их длина тела не больше полутора сантиметров, у них огромные средние пальцы, и их пение очень похоже на таковое у кузнечиков, говорится в опубликованном в Journal of Natural History исследовании.
Узкоротые лягушки из рода Microhyla обитают по всей Азии, от Центрального Китая до Бали и от Шри-Ланки до Окинавы. Сегодня ученым известно около 50 видов из этого рода. Все они обладают относительно маленькими размерами. У самых больших микрохил длина тела достигает всего трех с половиной сантиметров, а у самых маленьких — всего полутора сантиметров.

«Скорее всего, специалисты успели открыть далеко не все виды микрохил. Дело в том, что изучать этих мелких амфибий непросто из-за их мелких размеров и скрытности. Кроме того, некоторые их виды являются узкоареальными эндемиками — то есть встречаются лишь на небольшой ограниченной территории», — отметил один из авторов работы, доцент Московского государственного университета Николай Поярков.

Российские ученые уже внесли огромный вклад в изучение микрохил, приняв участие в описании почти четверти из известных видов этих лягушек. И теперь они снова сделали открытие в этой области, сотрудничая с тайскими биологами. Во время полевых исследований на юге Таиланда ученые обнаружили очень маленьких лягушек. Они напоминали представителей известного вида Microhyla superciliaris, распространенного на Малайском полуострове. Однако проведенный морфологический и генетический анализ показал, что это новый вид. Он получил название Microhyla tetrix и стал девятым видом рода, зарегистрированным на территории Таиланда.
Новый вид оказался одной из самых маленьких лягушек Азии — длина тела самок достигает 15-17 миллиметров. Самцы еще меньше и вырастают только до 10-14 миллиметров. Скромные размеры и покровительственная буроватая окраска типичны для многих представителей рода, но новый вид выделяется на фоне родственников строением своих передних конечностей. Дело в том, что у многих миниатюрных лягушек количество пальцев сократилось, а лапы приобрели форму своеобразных плавников. Например, у мельчайших микрохил редуцировался первый палец на передних конечностях. Но передние лапы самцов Microhyla tetrix выглядят совершенно иначе. Их первый палец уменьшился лишь немного, тогда как средний стал очень длинным и толстым. Причем у самок такой особенности нет. Ученым пока непонятно, для чего самцам столь необычная анатомическая черта. Кроме того, Microhyla tetrix отличается от родственников брачными сигналами самцов, которые напоминают пение кузнечиков. Именно в честь этой особенности вид получил свое латинское видовое название: оно происходит от древнегреческого слова «tettix», которое означает «саранча» или «цикада».
Ученые также выяснили, что Microhyla tetrix довольно широко распространена в тропических лесах разного типа на севере тайской части Малайского полуострова. Но их сложно увидеть из-за маленьких размеров. При этом южнее перешейка Кра — важной биогеографической границы, отделяющей биоту континентального Индокитая от территории так называемой «Зондской Суши», включающей Малайский полуостров и Большие Зондские острова, — он практически не встречается. Ученые предполагают, что популяция вида может быть и на территории Мьянмы.
Microhyla tetrix генетически очень близка к уже упоминавшемуся виду Microhyla superciliaris. Но от других микрохил их эволюционная ветвь достаточно удалена, и ближайшие родственники крошечных лягушек с Малайского полуострова населяют Шри-Ланку, юг Индии и индийскую часть Гималаев.
Исследователи пока мало что знают об образе жизни Microhyla tetrix. Все найденные ими животные были активны по вечерам, с 19:00 до 23:00, после сильного дождя. А брачный сезон у этих лягушек, вероятно, приурочен к апрелю и маю. Ученые предположили это, так как именно в эти месяцы самцы исполняли свои песни. Исследователи планируют больше узнать о Microhyla tetrix в дальнейших исследованиях.
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Наука и техника , Бали , Индонезия , Китай , Окинава , Таиланд , Шри-Ланка , Япония
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