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В Нидерландах обнаружили таинственное захоронение 

РИА Новости и ещё 2 24 минуты назад
В Нидерландах обнаружили таинственное захоронение
Фото: © Fotolia / Krugloff
В Нидерландах археологи обнаружили братскую могилу с 20 человеческими скелетами, об этом сообщает газета NU.nl.
Захоронение обнаружили в окрестностях средневекового замка Бейтштейн около города Вианен во время земляных работ. При этом среди останков не было следов каких-либо тканей или украшений.
Председатель местного муниципалитета Криста Хендриксен заявила, что "удивлена" находкой. Она отметила, что некоторые скелеты были сложены друг на друга.

"Совершенно очевидно, что это историческая находка. Скелеты датируются периодом от Позднего Средневековья до нескольких столетий назад", — рассказала Хендриксен.

По предположению ученых, люди, захороненные в братской могиле, могли умереть в одно и то же время. При этом специалисты не сомневаются, что в будущем будут обнаружены и другие останки.
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