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Стала известна себестоимость iPhone 12 

РИА Новости 46 минут назад
Новый iPhone 12 обходится производителю в 373 доллара, если учитывать только компоненты. На подсчеты японских аналитиков ссылается Nikkei.
Самой дорогой частью смартфона оказалась OLED-матрица, стоимость которой оценивается в 70 долларов. На втором месте оказался чипсет Apple A14 Bionic (40 долларов), третье за флэш-памятью производства Samsung (19 долларов). Фотосенсоры Sony оцениваются в 5,5-7,4 доллара.
Более продвинутый iPhone 12 Pro Apple обходится в 406 долларов, то есть всего на 33 доллара дороже, чем базовая версия смартфона.
Остальное в розничной цене новых iPhone — затраты на разработку, рекламу, маркетинг, логистику и другое. В России базовая версия iPhone 12 продается за 79 990 рублей (889 долларов по текущему курсу), а за iPhone 12 Pro просят 99 990 рублей (1322 доллара).
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Наука и техника , Видео , Apple
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