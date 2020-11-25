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Видео интересных фактов про космические ракеты 

Вадим Дроздов 1 час назад
В сети появилось видео, в котором простыми словами объясняются интересные факты, связанные с пуском космических ракет. Что гасит вода, которую подают на стартовый стол перед запуском ракеты? Куски чего от этой ракеты буквально отваливаются во время полёта? Что за удивительные медузы появляются в небе после пусков, заставляя буквально сотни людей публиковать фотографии этих, как им кажется, НЛО? Все рассказывается и показывается на примере ракеты-носителя Falcon9 американской частной космической компании Илона Маска SpaceX.
Наука и техника , Видео , SpaceX
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