Загадочный монумент нашли посреди пустыни

Чиновники американского штата Юта обнаружили посреди пустыни загадочный металлический монумент. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на Департамент общественной безопасности штата.

Фото: Utah Department of Public Safety / AP Utah Department of Public Safety / AP

Монолит обнаружили чиновники отдела ресурсов дикой природы во время учета баранов на юго-востоке штата. Отмечается, что монумент достигает высоты десять футов (три метра) и имеет четыре стороны. Его поверхность блестящая, но при этом не отражает света.

Официальный представитель департамента Ник Стрит рассказал, что конструкция сделана из нержавеющей стали с помощью заклепок.

«Это говорит о том, что она определенно создана людьми», — добавил он.

По его оценке, монумент поставили примерно 50-60 лет назад.

Пока в департаменте окончательно не установили, кто и когда воздвиг монумент. Там подчеркнули, что подобные действия незаконны для жителей любой планеты. Точное местоположение объекта не разглашается, чтобы никто не пытался ее найти в удаленной части пустыни, так как это может быть небезопасно.