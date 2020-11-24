Какао с флавоноидами сделало людей умнее

Флавоноиды — это вещества, входящие в состав растений, которые играют важную роль в организме человека. Некоторые из этих соединений проявляют антиоксидантную активность, другие укрепляют сосуды, тормозят свертывание крови и повышают эластичность эритроцитов. Флаванолы — подгруппа флавоноидов — присутствуют в какао, винограде, яблоках, чае, ягодах и других продуктах питания.

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Известно, что они благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, но их влияние на здоровье мозга недостаточно изучено. Новая работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, представляет собой первое доказательство связи между употреблением флавоноидов и улучшением мозговой деятельности. В своей работе исследователи использовали в качестве источника этих соединений приготовленный на основе какао-бобов напиток. Несмотря на это, ученые обращают внимание, что выводы исследования также применимы и для других источников этих соединений, таких как фрукты и зеленый чай.

В ходе исследования 18 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет прошли стандартный тест на мозговое кровообращение. В ходе него испытуемый вдыхал воздух с 5% углекислого газа — примерно в 100 раз больше нормы. Из-за этого у человека возникала гиперкапния — отравление углекислым газом. Затем исследователи использовали неинвазивный метод анализа, чтобы отслеживать, как меняется насыщаемость лобной коры мозга кислородом в ответ на повышение концентрации CO2 во вдыхаемом воздухе.

Каждый участник прошел тест до и после употребления какао-напитка два раза — первый напиток был стандартным, а второй обогатили флавоноидами. После проведения теста на углекислый газ участникам было предложено пройти ряд постепенно усложняющихся когнитивных тестов.