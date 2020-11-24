Какао с флавоноидами сделало людей умнее

Флавоноиды — это вещества, входящие в состав растений, которые играют важную роль в организме человека. Некоторые из этих соединений проявляют антиоксидантную активность, другие укрепляют сосуды, тормозят свертывание крови и повышают эластичность эритроцитов. Флаванолы — подгруппа флавоноидов — присутствуют в какао, винограде, яблоках, чае, ягодах и других продуктах питания.
Известно, что они благотворно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, но их влияние на здоровье мозга недостаточно изучено. Новая работа, опубликованная в журнале Scientific Reports, представляет собой первое доказательство связи между употреблением флавоноидов и улучшением мозговой деятельности. В своей работе исследователи использовали в качестве источника этих соединений приготовленный на основе какао-бобов напиток. Несмотря на это, ученые обращают внимание, что выводы исследования также применимы и для других источников этих соединений, таких как фрукты и зеленый чай.
В ходе исследования 18 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет прошли стандартный тест на мозговое кровообращение. В ходе него испытуемый вдыхал воздух с 5% углекислого газа — примерно в 100 раз больше нормы. Из-за этого у человека возникала гиперкапния — отравление углекислым газом. Затем исследователи использовали неинвазивный метод анализа, чтобы отслеживать, как меняется насыщаемость лобной коры мозга кислородом в ответ на повышение концентрации CO2 во вдыхаемом воздухе.
Каждый участник прошел тест до и после употребления какао-напитка два раза — первый напиток был стандартным, а второй обогатили флавоноидами. После проведения теста на углекислый газ участникам было предложено пройти ряд постепенно усложняющихся когнитивных тестов.
Исследователи обнаружили, что участники, которые принимали обогащенный флаванолом напиток, имели самый высокий уровень кислорода в крови при гиперкапнии. Концентрация кислорода в тканях мозга при употреблении обогащенного флавоноидами какао увеличивалась в три раза по сравнению с употреблением обычного напитка. После употребления какао с флавоноидами участники также смогли на 11% быстрее выполнить когнитивные тесты.