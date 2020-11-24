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Опубликовано видео запуска китайской ракеты на Луну 

Алевтина Жаркова 35 минут назад
Китай отправил на Луну тяжелую ракету Long March-5. Запуск ракеты с миссией Chang'e-5 состоялся с космодрома Вэньчан, видео публикует газета South China Morning Post.
Предполагается, что в течение 23 суток космический аппарат соберет с поверхности спутника Земли в районе пика Рюмкера примерно два килограмма вулканического грунта и доставит его на землю.
При успешной реализации миссии Chang'e-5 Китай повторит достижение советских исследователей. 50 лет назад межпланетная станция «Луна-16» доставила на Землю 101 грамм реголита.
Наука и техника , Видео , В мире
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