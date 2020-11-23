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Эксперт рассказал о преимуществе вакцины от AstraZeneca 

РИА Новости 24 минуты назад
Раскрыто преимущество вакцины от AstraZeneca
Фото: EPA
Вакцина от коронавируса, разработанная британской фармкомпанией AstraZeneca и исследователями из Оксфорда, будет более доступна для населения за счет простых условий хранения и транспортировки, считает доцент кафедры международного бизнеса в бизнес-школе Уорикского университета и эксперт по фармацевтической промышленности Айфер Али.
Эксперт отметил, что полученные AstraZeneca данные о тестировании вакцины являются предварительными и могут быть изменены, когда станут доступны полные результаты испытаний.

"Хотя общие результаты для этой новой вакцины не так хороши, как те, которые были опубликованы ранее в этом месяце, они явно демонстрируют способность защищать (от коронавируса). Это отличная новость, поскольку на данный момент нам нужно как можно больше вакцин для вакцинации населения мира", — сказал ученый журналистам.

Али также подчеркнул, что вакцина от AstraZeneca будет более доступна. "Эта вакцина имеет преимущества перед двумя другими (от Pfizer и Moderna — ред.) с точки зрения распространения. Более гибкие условия хранения этой вакцины позволят сократить объем утилизации образцов из-за случайных сбоев в системе распределения холодовой цепи, которые неизбежны при использовании других мРНК-вакцин", — отметил эксперт.

"Она (вакцина) будет особенно подходить для развивающихся регионов как из-за более низкой стоимости, так и из-за более легкого хранения и распространения", — добавил он.

В понедельник исследователи обнародовали предварительные результаты третьей фазы клинических испытаний оксфордской вакцины ChAdOx1 nCoV-19, изготовленной на основе аденовируса. Хранить ее можно в холодильнике при температуре плюс 2-8 градусов по Цельсию. Исследователи оценили эффективность прививки в 70,4% с минимальной эффективностью в 62% и максимальной в 90%. Ранее фармкомпании Pfizer и Moderna заявили, что их вакцины показали эффективность на уровне 95% и 94,5% соответственно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Наука , Pfizer
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