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Вирусолог сравнил эффективность российской и оксфордской вакцин от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Российскую и оксфордскую вакцины сравнили
Фото: Reuters
Вакцина AZD1222, разрабатываемая британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, проигрывает в сравнении с российской вакциной «Спутник V», поскольку ее эффективность ниже. Об этом заявил вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в разговоре с RT.

«Можно сравнивать 70 процентов и 92 процента [эффективности]? Можно, конечно, но, очевидно, в пользу 92 процентов. Прекрасная вакцина, которая у нас создана, она уже великолепно себя показала», — отметил Зуев.

Он добавил, что сам привился российской вакциной. «Мне 92-й год, и у меня титр антител 1 на 3200. Что после этого можно говорить о лондонской вакцине?» — заключил Зуев.
Ранее представители компании AstraZeneca рассказали, что промежуточный анализ клинических испытаний вакцины показал среднюю эффективность на уровне 70 процентов. В ходе исследований также выяснилось, что защита от COVID-19 появляется спустя 14 дней после получения двух доз вакцины.
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Наука и техника , Наука , Виктор Зуев
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