Опровергая старые теории: На марте все же существует жизнь?

В 2018 году на Марсе совершил посадку зонд NASA InSight, предназначенный для изучения тектонической активности планеты. Он уже зафиксировал сотни «марсотрясений», причем место двух из них удалось установить весьма точно. Они произошли в районе так называемых Борозд Цербера недалеко от одной из высочайших гор Солнечной системы — потухшего вулкана Элизий.

Группа астрономов из Университета Аризоны и Смитсоновского института считают, что подземные толчки могут быть теоретически связаны с вулканической активностью в районе горы Элизий. По мнению ученых, последнее извержение вулкана на Марсе могло произойти всего лишь 53 тыс. лет назад, сообщает The New York Times . Раньше исследователи Красной планеты считали, что последний раз вулканы там извергались более 2,5 млн лет назад.

Этот вывод астрономы сделали, изучая спутниковые снимки поверхности Марса. На них они обнаружили объекты, похожие на трещины, через которые на поверхность прорывались перегретый вулканический пепел и пыль. Один из авторов исследования, Роберт Крэдок из Смитсоновского института, рассказал, что найденные на Марсе уступы сброса похожи на геологические образования, хорошо известные исследователям земных вулканов на Гавайях.

По предварительной оценке ученых, извержения в районе горы Элизий происходили в интервале от 53 до 210 тыс. лет назад — совсем недавно по геологическим меркам. Если открытие подтвердится, это может означать, что Марс геологически активен и в наши дни.