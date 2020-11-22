В Windows 10 упростят удаление файло

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Пользователям Windows 10 знакома ситуация, когда нужно удалить или переместить файл, но он открыт в какой-то программе и не доступен для действий, пока эту программу не закрыть. Иногда определить, какое приложение занимает файл, довольно сложно. Microsoft решила упростить этот процесс.

Разработчики добавят новый инструмент в набор утилит PowerToys в следующем году. Он поможет даже в тех ситуациях, когда файл остаётся заблокированным из-за выполняющихся фоновых процессов. Вообще-то для определения приложения или процесса, который занимает файл, можно использовать Process Explorer. Но успешно применять его могут не все пользователи. Поэтому Microsoft создаёт более простой метод.

Сообщается, что интерфейс нового инструмента из набора утилит PowerToys будет простым и современным. Пользователи смогут с его помощью легко завершать работу программ, занимающих какой-либо файл.