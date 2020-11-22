Найден способ приостановить старение у пожилых

Учёные из Тель-Авивского университета (ТАУ) и Медицинского центра Шамир заявили, что сеансы гипербарическиой оксигенации (ГО) в барокамере могут приостановить старение у пожилых людей. Правда, у них не должно быть серьёзных соматических заболеваний.

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Гипербарическая оксигенация — это метод насыщения пациента кислородом под высоким давлением. Учёные решили узнать, как ГО действует на пожилых людей. Кратко о работе исследователей пишет ТАСС.

Главной задачей учёных было обратить вспять два процесса, вызывающих старение организма. Исследователи хотели добиться замедления укорочения теломер и снижения накопления старых и повреждённых клеток в теле человека.