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Внутри Млечного Пути нашли остатки чужеродного объекта 

Lenta.ru и ещё 4 22 ноября 2020
Внутри Млечного Пути нашли остатки чужеродного объекта
Фото: Danny Horta-Darrington / Liverpool John Moores University / NASA / JPL-Caltech / SDSS
Астрономы обнаружили остатки древней галактики, «захороненной» внутри Млечного Пути. Реликтовый объект, который оказался вблизи галактического ядра миллиарды лет назад, был назван Гераклом в честь мифического древнегреческого героя. Открытие объекта может помочь ученым объяснить, как именно сформировался Млечный Путь. Об этом сообщается в препринте статьи, опубликованной в репозитории arxiv.org.
Геракл образует около трети галактического гало — сферического компонента Млечного Пути, который состоит из звезд и горячей плазмы. Однако, чтобы его выявить, астрономам потребовалось детально изучить химический состав и движение десятков тысяч звезд. Дополнительную сложность создавали облака пыли, которые скрывают центр галактики от глаз земных наблюдателей.
Исследователи проанализировали данные об инфракрасном излучении звезд, полученные в рамках проекта APOGEE (Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment) Слоановского цифрового небесного обзора, предназначенного для картографирования небесной сферы. Им удалось выделить чужеродные звезды, которые настолько сильно отличались от остальных химическим составом и скоростями, что они не могли возникнуть в Млечном Пути.
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Наука и техника , Человек года
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