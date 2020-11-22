Найдено лекарство от любых коронавирусов

Кандидат биологических наук, биоинформатик Александр Тышковский, ссылаясь на исследования своих коллег, рассказал о препарате, который способен защитить человеческий организм от заражения новой коронавирусной инфекцией.

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«Можно [ввести ACE2] даже не целиком, а только ту часть, которой он взаимодействует с вирусом. В этом случае добавленные рецепторы, как антитела, свяжут шипики коронавируса и не дадут ему атаковать наши клетки. Мы буквально ловим вирус на живца», - поделился он.

Тышковский отметил, что эксперименты на клетках и тканях человека показали, что добавление белка ACE2 надежно нейтрализует SARS-CoV-2, мешая ему инфицировать клетки. Он пояснил, что рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, который провоцирует повышенное артериальное давление, воспаление и цитокиновый шторм - один из главных факторов летального исхода у больных коронавирусом.

По его словам, это подтверждено клиническими испытаниями на заболевшей пациентке. Кроме того, эксперименты показали, что по терапевтической дозе новое лекарство ничем не уступает антителам, добавил ученый.