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Врач рассказала, как правильно сдать тест на коронавирус 

News.ru и ещё 33 25 минут назад
Как правильно сдать тест на коронавирус
Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com
Пациенты за три часа до сдачи теста на коронавирус не должны пить, есть, курить и чистить зубы. Тогда анализ будет достоверным.
Эти правила назвала заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Также нельзя сморкаться и промывать нос перед самой процедурой, сообщает РБК. Если же эти правила проигнорировать, то никаких возбудителей исследование не обнаружит.
Время проведения теста тоже влияет на результат. Если заражение произошло недавно, количество вируса может быть низким и тест его не покажет.
Если человек болеет давно, у него уже может не оказаться вируса в зеве или носу. Развитие болезни в этот раз будет проходить в нижних отделах дыхательных путей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители столицы, сдавшие ПЦР-тесты на коронавирус, получат результаты в СМС. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Наука и техника , Коронавирус , Коронавирус в Москве , COVID-19 , Анастасия Ракова , Галина Кожевникова , РУДН , Москва
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