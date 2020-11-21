Почему не стоит увлекаться витаминами

Избыток витаминов не менее серьезная проблема, чем их дефицит. Почему нужно избегать гипервитаминоза, рассказал в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог, ведущий телеканала "Пятница" Алексей Бессмертный.

Пытаясь укрепить иммунитет, люди сейчас в большом количестве скупают и употребляют поливитамины. Однако необходимости в этом нет, если вы и так питаетесь свежими овощами, фруктами и качественными продуктами, считает Бессмертный.

"В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе. Исключение составляют только "Йодомарин" для некоторых регионов и витамин D для детей до трех лет, который необходимо вводить извне. Более того, уже несколько лет считается, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно", — отметил врач аллерголог-иммунолог.

По его словам, увлечение витаминными комплексами может привести к гипервитаминозу, который чаще более опасен, чем дефицит витаминов.

"Гипервитаминоз витамина D или витамина A достаточно небезопасен для здоровья. Более того, считается, что многие поливитамины зарегистрированы как биодобавки, а не как лекарства. А ведь две четверти токсических поражений печени по статистике могут быть связаны с применением БАДов, которые толком не сертифицированы", — добавил Бессмертный.

По его словам, увлечение витаминами, как и дефицит витаминов, не оказывает радикального воздействия на иммунную систему, однако сказывается на общем состоянии здоровья.

Особенно это касается гипервитаминоза, при котором человек испытывает тошноту, вялость, усталость, при избытке витамина D может появиться рвота, то есть присутствуют все признаки интоксикации.