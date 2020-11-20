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На 3D-принтере напечатали полноразмерное человеческое сердце 

Ferra.ru 1 час назад
На 3D-принтере напечатали человеческое сердце
Фото: Ferra.ru
Учёные из Американского химического общества (ACS) Biomaterials Science & Engineering напечатали на 3D-принтере полноразмерное человеческое сердце. Модель можно использовать для обучения хирургов.
Исследователи разработали особый метод для этого. Они назвали его обратимым встраиванием взвешенных гидрогелей произвольной формы (FRESH). Учёные смогли печатать мягкие биоматериалы в ванне с желатиновой основой для поддержки хрупких структур. Без этого они бы разрушились в воздухе.
Для печати сердца учёные использовали материал, сделанный из морских водорослей, — альгинат. На готовой модели исследователи даже провели операцию с наложением швов — они хотели доказать, что материал похож на сердечную ткань. Модель успешно выдержала испытание. То есть её, правда, можно использовать для обучения хирургов.
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Наука и техника
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