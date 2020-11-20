Картины да Винчи оказались «усыпаны» бактериями

Группа итальянских и австрийских микробиологов и историков решила исследовать поверхности различных работ Леонардо да Винчи . Для анализа учёные взяли картины художника, хранящиеся в королевском дворце Турина и в Корсинианской библиотеке в Риме , в том числе и «Туринский автопортрет».

Фото: Леонардо да Винчи, «Туринский автопортрет» Леонардо да Винчи, «Туринский автопортрет»

Исследователи собрали пыль и мелкие фрагменты с поверхности работ. Оказалось, что на них преобладают не грибы, как ожидали специалисты, а сообщества бактерий и большое количество человеческой ДНК.

По мнению специалистов, это указывает на то, что работы да Винчи постоянно трогали и изучали, в том числе реставраторы, не соблюдая меры предосторожности. В результате подобная особенность микрофлоры рисунков не позволила учёным отделить потенциальные следы ДНК великого художника и изобретателя от фрагментов генома других людей и микробов.

Также отмечается, что на поверхности бумаги были выявлены фрагменты панцирей цианобактерий и ДНК микробов из микрофлоры мух, пишет журнал Frontiers in Microbiology.